Министр спорта Франции приедет в Россию на ЧМ-2018

Москва, , 13:58 — REGNUM Министр спорта Франции посетит Россию во время чемпионата мира по футболу. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн, 14 марта сообщает «Р-спорт».

По словам Берманн, планируется визит министра спорта Франции. Также турнир, возможно, посетят и другие члены французского правительства.

Кроме того, из Франции в Россию приедут около 18 тыс. болельщиков на матчи чемпионата мира, для которых французское посольство издало специальное руководство.

«Во Франции с большой страстью относятся к футболу. И, конечно, мы очень много ждем от чемпионата. Он 15 до 18 тысяч французских фанатов приедут сюда. И мы надеемся, что Франция сможет показать хороший результат», — сказала Берманн.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира. В британском МИД опровергли эту информацию, заявив, что запрет может коснуться политиков, а не футболистов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил против бойкота чемпионата мира, заявив, что необходимо полагаться, а диалог, а бойкот ничего не изменит.

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