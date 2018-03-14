Слуцкий рассказал, почему решил возглавить голландский «Витесс»

Москва, , 12:26 — REGNUM Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить голландский «Витесс». Об этом 14 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

"После того как стало известно, что нынешний тренер «Витесса» не продлевает контракт, руководство клуба стало рассматривать кандидатуры. В итоге вышли на меня с предложением. Всё это произошло относительно недавно», — сказал Слуцкий.

Он также добавил, что решил работать за рубежом больше года назад, поэтому приложил максимум усилий для того, чтобы сценарий с «Витессом» реализовался.

По словам Слуцкого, в «Халле» было много объективных сложностей, поэтому от его первого опыта работы за рубежом остались недосказанность и неясность.

«На мой взгляд, эксперимент не закончен», — добавил Слуцкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леонид Слуцкийвозглавит голландский «Витесс» летом 2018 года. Российский специалист подписал с клубом контракт, рассчитанный на два года.

Напомним, с июня по декабрь 2017 года Слуцкий возглавлял клуб второго английского дивизиона «Халл Сити». Специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

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