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Моуринью: «В вылете «МЮ» из Лиги чемпионов нет ничего нового»

Спорт

Моуринью прокомментировал поражение от «Севильи»

Манчестер, Великобритания, 14 марта 2018, 11:30 — REGNUM  Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от испанской «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам Моуринью, в том, что «Манчестер Юнайтед» вылетел на стадии 1/8 финала, нет ничего нового. Он привел в пример его работу в «Порту» и «Реале», когда они обыгрывали «МЮ» на этой стадии турнира.

По словам Моуринью, самым важным был первый гол, причём не только из-за результата первого матча, но и из-за характера игры.

«У нас были отличные шансы забить, но они забили первыми, и после этого игра стала намного эмоциональнее. Мы проводили хорошие отрезки, но не имели контроля над игрой. Я не могу сказать, что мои игроки не хотели выиграть», — сказал Моуринью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» дома потерпел поражение от испанской «Севильи» со счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов. В первый матч завершился вничью 0:0.

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