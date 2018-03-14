Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018

Берлин, , 10:53 — REGNUM Немецкий футбольный союз (DFB) выступает против бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Об этом заявил глава организации Райнхард Гриндель, 14 марта сообщает Bild.

«Немецкий футбольный союз полагается на диалог, а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит», — приводит издание слова Гринделя.

Он привёл в пример Олимпийские игры в Южной Корее, заявив, что они показали, как спорт может способствовать деэскалации конфликтов и объединять людей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира в России. При этом британские СМИ сообщили о возможном бойкоте турнира сборной Англии.

Как сообщало ИА REGNUM, словацкий футболист Ян Дюрица заявил, что сборная Словакии готова заменить сборную Англии на чемпионате мира по футболу в случае бойкота.

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