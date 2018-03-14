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Три передачи Кучерова не помогли «Тампе» в матче с «Оттавой»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:7

Тампа, США, 14 марта 2018, 09:38 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» проиграла на своём льду «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:7.

В первом периоде нападающий «Тампы» Джей Ти Миллер открыл счёт. «Оттава» ответила тремя шайбами Магнуса Пяаярви, Райана Дзингела и Тома Пайята.

Во втором периоде Джей Ти Миллер забросил ещё две шайбы, оформив хет-трик. «Сенаторз» при этом забили три гола, отличились Мариан Габорик, Майк Хоффман и Эрик Карлссон.

В третьем периоде Майк Хоффман оформил дубль и довёл счёт до крупного. А нападающий «Тампы» Райан Макдона сократил отставание.

Отметим, что российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в этом матче тремя результативными передачами.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 100 очков после 70 матчей. «Оттава» находится на 28-й строчке с 61 очком после 69 игр.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 4:7 (1:3, 2:3, 1:1).

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