Три передачи Кучерова не помогли «Тампе» в матче с «Оттавой»

Тампа, США, 14 марта 2018, 09:38 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» проиграла на своём льду «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:7.
В первом периоде нападающий «Тампы» Джей Ти Миллер открыл счёт. «Оттава» ответила тремя шайбами Магнуса Пяаярви, Райана Дзингела и Тома Пайята.
Во втором периоде Джей Ти Миллер забросил ещё две шайбы, оформив хет-трик. «Сенаторз» при этом забили три гола, отличились Мариан Габорик, Майк Хоффман и Эрик Карлссон.
В третьем периоде Майк Хоффман оформил дубль и довёл счёт до крупного. А нападающий «Тампы» Райан Макдона сократил отставание.
Отметим, что российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в этом матче тремя результативными передачами.
На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 100 очков после 70 матчей. «Оттава» находится на 28-й строчке с 61 очком после 69 игр.
«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 4:7 (1:3, 2:3, 1:1).
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