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Миленина выиграла золото в лыжной гонке на Параолимпиаде в Пхёнчхане

Спорт

Миленина добавила золото к трём серебряным медалям Параолимпиады

Пхенчхан, Южная Корея, 14 марта 2018, 09:01 — REGNUM  На Параолимпиаде в Пхёнчхане Анна Миленина выиграла золотую медаль в лыжной спринтерской гонке среди стоячих спортсменок.

Миленина преодолела дистанцию в финальном забеге за 5 минуты 11,1 секунды. Серебро выиграла норвежка Вильда Нильсен, оставшая на 3,1 секунды.

Серебряную медаль завоевала канадка Натали Уилки, отставание которой составило 3,2 секунды.

Миленина стала шестикратной чемпионкой Параолимпиад. Ранее она побеждала на Играх в Турине, Ванкувере и Сочи.

Эта награда стала для Милениной четвёртой на Играх в Пхенчхане. Ранее она выиграла три серебряных медали Параолимпиады.

Напомним, российские спортсмены выступают на Параолимпиаде в Пхёнчхане в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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