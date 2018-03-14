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Зайнуллина завоевала бронзу в лыжной гонке на Параолимпиаде в Пхёнчхане

Спорт

Зайнуллина добавила бронзу в лыжах к серебру в биатлоне

Пхенчхан, Южная Корея, 14 марта 2018, 08:52 — REGNUM  На Параолимпиаде в Пхёнчхане Марта Зайнуллина выиграла бронзовую медаль в лыжной спринтерской гонке среди сидячих спортсменок.

Победительницей стала американка Оксана Мастерс, преодолевшая дистанцию в финальном забеге за 4 минуты 6,7 секунды. Зайнуллина отстала от неё на 3,7 секунды.

Серебряную медаль завоевала немка Андреа Эскау, отставание которой составило 2,1 секунды.

Эта награда стала для Зайнуллиной второй на Играх в Пхёнчхане. Ранее она выиграла серебро в биатлонной гонке на 10 км.

Напомним, российские спортсмены участвуют в Параолимпиаде в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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