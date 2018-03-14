«Кливленд» обыграл «Финикс» благодаря трипл-даблу Джеймса

Финикс , США, , 08:40 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:107.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набравший 28 очков. Также он сделал 13 подборов и отдал 11 результативных передач, оформив трипл-дабл.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показали нападающие Ти Джей Уоррен и Джош Андерсон, набравшие по 19 очков. При этом Уоррен оформил дабл-дабл, сделав 10 подборов.

На сегодняшний день «Кливленд» занимает девятое место в турнирной таблице НБА, на его счету 106 очков в 67 матчах. «Финикс» идёт на 29-м месте, на его счету 88 очков в 69 матчах.

«Финикс Санз» (Финикс) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27).

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