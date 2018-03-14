Гол Щербака помог «Монреалю» обыграть «Даллас»

Монреаль, Канада, , 08:16 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде счёт открыли хоккеисты «Далласа», отличился нападающий Радек Факса. Спустя пять минут «Монреаль» восстановил равновесие благодаря голу Арттури Лехконена.

В середине второго периода Лехконен забросил вторую шайбу, оформив дубль. А менее чем через минуту форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер увеличил разницу в счёте.

«Даллас» ответил точным броском Джейми Бенна, который отличился после передачи Александра Радулова.

В третьем периоде российский нападающий «Монреаля» Никита Щербак установил окончательный счёт в матче — 4:2 в пользу «Канадиенс».

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 64 очка после 70 матчей. «Даллас» находится на 13-й строчке с 82 очками после 70 игр.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

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