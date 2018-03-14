Задоров забросил победную шайбу в матче «Колорадо» с «Миннесотой»

Сент-Пол, США, , 08:02 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В первом периоде хоккеисты «Колорадо» открыли счёт. Отличился Джей Ти Комфер. В начале второго периода форвард «Миннесоты» Микко Койву восстановил равновесие.

Спустя минуту российский защитник «Колорадо» Никита Задоров забросил шайбу, которая в итоге стала победной в этом матче.

В третьем периоде «Колорадо» устроил противнику разгром, забросив три безответные шайбы. Голы на счету Натана Маккинона, Джей Ти Комфера, оформившего дубль, и Тайсона Джоста.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 82 очка после 69 матчей. «Миннесота» находится на восьмой строчке с 85 очками после 70 игр.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3).

Читайте также: Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в НХЛ

Читайте ранее в этом сюжете: Малкин и Радулов забросили по шайбе в матче «Питтсбурга» и «Далласа»