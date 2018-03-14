Винус Уильямс обыграла Севастову на турнире в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, США, , 07:49 — REGNUM Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче четвёртого круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 46 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Уильямс.

Американка два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Севастовой один эйса, шесть ошибок на подаче и 3 из 6 выигранных брейков.

В четвертьфинале турнира Уильямс встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Напомним, турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе проходит с 3 по 18 марта.

WTA. Индиан-Уэллс-2018. Четвёртый круг.

Винус Уильямс (США) — Анастасия Севастова (Латвия) — 7:6 (8:6), 6:4.

Читайте также: Винус Уильямс обыграла Серену Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

Читайте ранее в этом сюжете: Касаткина обыграла вторую ракетку мира Возняцки в Индиан-Уэллсе