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«Рома» минимально обыграла «Шахтер» со счетом 1:0

Спорт

Несмотря на равенство в счете по сумме двухматчевого противостояния (2:1, 1:0) «Рома» прошла в следующую стадию Лиги Чемпионов благодаря голу, забитому на выезде в первом матче

«Рома» минимально обыграла «Шахтер» со счетом 1:0
AnnRos
Футбол

Рим, 14 марта 2018, 00:37 — REGNUM  13 марта на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2017/18 между командами «Рома» и «Шахтер». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «волков».

В дебюте второго тайма боснийский таранный форвард Эдин Джеко открыл счет, реализовав выход 1 на 1 с вратарем гостей — 1:0. Ассистом отметился Кевин Строотманн.

Статистика матча («Рома"/"Шахтер»)

Удары 7/2

Удары в створ 3/0

Владение 41%/59%

Фолы 13/11

Несмотря на равенство в счете по сумме двухматчевого противостояния (2:1, 1:0) «Рома» прошла в следующую стадию Лиги Чемпионов благодаря голу, забитому на выезде в первом матче.

Составы на матч:

«Рома»: Бекер, Коларов, Фацио, Флоренци, Манолас, Наингголан, Строотманн, Де Росси, Перотти, Джеко, Ундер.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ордец, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Феррейра.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Флоренци — 39, Манолас — 54, Степаненко — 71, Фред — 76, Феррейра — 80.

Удаления: Ордец — 79.

Голы: Джеко 52 — 1:0.

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