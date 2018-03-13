Украинским спортсменам запретили участвовать во всех соревнованиях в России

Киев, , 20:27 — REGNUM Украинским спортсменам во всех видах спорта на государственном уровне запрещено участвовать в соревнованиях на территории России. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, комментируя отказ украинской сборной от участия в этапе Кубка мира в Тюмени.

«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов», — пояснил Брынзак в интервью изданию «Советский спорт».

По его словам, отныне «украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России».

«Вот и мы не едем. Что тут ещё сказать?» — добавил глава Федерации биатлона Украины.

Напомним, ранее сегодня министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook написал, что Украина не должна участвовать в последнем этапе Кубка мира по биатлону, который будет проходить 22−25 марта в Тюмени, с учётом того, что соревнование решили бойкотировать «авторитеты» — федерации биатлона США, Канады и Чехии.

«Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра», — заявил при этом Жданов.

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