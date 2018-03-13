Ньон, Швейцария, , 15:56 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогать ему будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительными ассистентами будут Угу Мигель и Жоау Пиньейру, четвёртым судьёй — Бруну Родригеш.

На игре «Зенит» — «Лейпциг» будет работать бригада из Италии во главе с Даниэле Орсато. Лайнсменами будут Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли, дополнительными ассистентами — Лука Банти и Антонио Дамато, четвёртым рефери — Алессандро Джаллатини.

Встречу «Лион» — ЦСКА будет судить шотландская бригада во главе с Бобби Мадденом. Его помощниками будут Дэвид Макгичи и Аластер Матер. Дополнительные ассистенты рефери — Эндрю Даллас и Дональд Робертсон, четвёртый арбитр — Алан Малвэнни.

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 15 марта. «Локомотив» в первом матче потерпел разгромное поражение от «Атлетико» (0:3), ЦСКА дома проиграл «Лиону» (0:1), а «Зенит» в гостях уступил «Лейпцигу» (1:2).