В Узбекистане на стадионах появятся семейные сектора

Ташкент, , 15:41 — REGNUM На футбольных стадионах Узбекистана будут созданы специальные семейные сектора, сообщает 13 марта «Review» со ссылкой футбольную ассоциацию республики.

Решение принято по инициативе президента Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана и заместителя президента футбольной ассоциации Умида Ахмаджонова.

После того как семейные сектора появятся на трибунах футбольных стадионов планируется, что такие же сектора построят на других спортивных объектах.

В футбольной ассоциации отметили, что данная мера позволит популяризировать спорт в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, Умид Ахмаджонов избран главой НОК 16 января 2018 года. Ранее он занимал должность главы футбольной федерации. В ходе заседания центрального комитета НОК были также избраны заместители председателя комитета.

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