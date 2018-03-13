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Бьорндален отказался выступать за сборную Белоруссии на ОИ-2018

Спорт

Бьорндален поехал на Игры в качестве помощника тренера женской сборной Белоруссии

Осло, 13 марта 2018, 15:21 — REGNUM  Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален сообщил, что ему предлагали участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в составе сборной Белоруссии, однако он отказался. Об этом 13 марта сообщает телеканал TV2.

Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду и поехал на Игры в качестве помощника тренера женской сборной Белоруссии, за которую выступает его жена Дарья Домрачева.

«Теоретически такое можно было сделать, но я отказался. Да, я был в хорошей форме, поэтому вопрос был сложным. Но я норвежец, и мне было бы трудно выходить в форме сборной Белоруссии. Не думаю, что это было бы хорошо. Поэтому считаю, что поступил верно», — сказал Бьорндален.

Он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) был готов разрешить ему выступать за сборную Белоруссии.

Напомним, 44-летний норвежский биатлонист является восьмикратным олимпийским чемпионом и 20-кратным чемпионом мира.

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