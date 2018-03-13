Гретцки хочет, чтобы Овечкин выиграл Кубок Стэнли

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал 600-ю шайбу российского нападающего Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мы являемся хорошими друзьями, я придерживаюсь об Овечкине очень высокого мнения. Если существует человек, который заслуживает победы в Кубке Стэнли, но пока ни разу его не выигрывал, то это он», — сказал Гретцки.

Он также добавил, что хотел бы увидеть российского нападающего с Кубком Стэнли. По словам Гретцки, Овечкин вкладывает сердце и душу, чтобы быть лучшим игроком и стать чемпионом.

Напомним, Уэйн Гретцки является лучшим бомбардиром в истории НХЛ. На его счету 1487 сыгранных матчей в лиге и 894 заброшенные шайбы. В составе «Эдмонтон Ойлерз» он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Всего на счету форварда 990 сыгранных матчей.

Читайте ранее в этом сюжете: Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в НХЛ