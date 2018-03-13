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Гризманн отказался продлевать контракт с мадридским «Атлетико»

Спорт

Форвард намерен перейти в другой испанский клуб – «Барселону»

Мадрид, 13 марта 2018, 14:09 — REGNUM  Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает издание Le 10 Sport.

По информации издания, французский форвард намерен перейти в другой испанский клуб — «Барселону».

Отмечается, что действующий контракт 26-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года, а сумма отступных составляет €100 млн.

Ранее испанские СМИ сообщали, что договорённость между футболистом в «Барселоной» достигнута. Однако затем в каталонском клубе эти сведения опровергли.

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Напомним, Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реал Сосьедада» в 2014 году. За время, проведённое в клубе, он сыграл в 193 матчах и забил 103 гола. В составе «Атлетико» он выиграл Суперкубок Испании и дошёл до финала Лиги чемпионов в 2016 году.

В составе сборной Франции Гризманн стал серебряным призёром чемпионата Европы 2016 года.

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