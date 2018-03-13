Михалина Лысова добавила серебро к золоту и бронзе на Параолимпиаде

Пхенчхан, Южная Корея, , 13:56 — REGNUM На Параолимпиаде в ПхёнчханеМихалина Лысова стала серебряной призёркой в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменок с нарушением зрения.

Лысова допустила один промах на огневых рубежах и пришла к финишу с результатом 40.12,4.

Победительницей стала Оксана Шишкова из Украины, которая не допустила промахов и пробежала дистанцию за 37.58,9. Замкнула тройку призёров немка Клара Клюг с результатом 42.01,6 и одним промахом.

Ранее Михалина Лысова стала чемпионкой в биатлонной гонке на 6 км, а также выиграла бронзовую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 15 км.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до участия в соревнованиях в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

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