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Горнолыжник Бугаев взял золото на Параолимпиаде в Пхёнчхане

Спорт

Бугаев стал чемпионом в суперкомбинации среди стоячих спортсменов

Пхенчхан, Южная Корея, 13 марта 2018, 12:37 — REGNUM  Горнолыжник Алексей Бугаев стал чемпионом Параолимпийских игр в Пхёнчхане в суперкомбинации среди стоячих спортсменов.

Бугаев занял второе место по результатам первого вида сореванований — супергиганта. Во втором виде программы — слаломе — он стал победителем. Его общий результат составил 2.10,56.

Серебряную медаль завоевал француз Артур Боше (+0,32). Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Адам Холл (+4,76).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горнолыжник Валерий Редкозубов выиграл бронзовую медаль в суперкомбинации среди спортсменов с нарушениями зрения.

Напомним, российские спортсмены участвуют в соревнованиях в статусе «нейтральных параолимпийских атлетов» из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР).

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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