Евгения Медведева пропустит чемпионат мира по фигурному катанию

Москва, , 12:22 — REGNUM Российская фигуристка, двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева пропустит чемпионат мира из-за последствий травмы стопы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«По итогам проведенного в конце прошлой недели медицинского обследования, врачи дали заключение, что во избежание возможного хирургического вмешательства, Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов», — говорится в сообщении.

Сроки восстановления спортсменки составляют от 4 до 8 недель. При этом Медведевой разрешено продолжать тренировки в зале и на льду.

Напомним, в декабре 2017 года Медведева из-за травмы правой стопы была вынуждена пропустить Финал Гран-при и чемпионат России.

В январе 2018 года она приняла участие в чемпионате Европы в Москве, где стала серебряным призёром. После этого на Олимпиаде в Пхёнчхане фигуристка выиграла две серебряные медали в личном и командном турнирах.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Милане с 21 по 25 марта. Медведеву заменит Станислава Константинова, которая является первой запасной по результатам чемпионата России 2018 года.

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