Министр спорта Украины призвал к бойкоту Кубка мира по биатлону в России

Киев, , 12:23 — REGNUM Украина должна бойкотировать последний этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени, написал 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в соцсети Facebook.

Украинский чиновник занял предсказуемо русофобскую и бездоказательную позицию, согласно которой Россия — это «государство-агрессор», где допинг «стал одним из элементов национальной спортивной политики». Но первым делом Жданов сослался на то, что этап Кубка мира по биатлону в России будут бойкотировать «авторитеты»: Федерации биатлона США, Канады и Чехии.

«Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра», — считает Жданов.

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Напомним, ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что спорт и политика — разные вещи, поэтому украинские спортсмены не намерены бойкотировать российский этап Кубка мира по биатлону.

Об этом же заявили украинские биатлонистки, которые заявляли, что были в Тюмени не раз и идея о том, чтобы не поехать в Россию «даже не обсуждалась».

Отметим, девятый и заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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