Финал ралли классических автомобилей пройдёт в Новгородской области

Великий Новгород, , 11:51 — REGNUM Гонщики на классических автомобилях посоревнуются за звание лучших в Новгородской области. Именно здесь в сентябре 2018 года состоится один из этапов Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ) по ретро-ралли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодежной политики 13 марта, соответствующее соглашение было подписано в московском выставочном центре «Сокольники», где проходит выставка Клуба исторического автоспорта.

В ведомстве уточнили, что в Новгородской области состоится пятый, заключительный этап гонок.

«Новгородская область принимала старты всероссийского и международного уровня, в том числе соревнования под эгидой международной автомобильной федерации (FIA). Удачное географическое расположение между двух столиц и огромное количество новгородских памятников истории и культуры сделают пятый этап ретро-ралли достойным финалом сезона 2018 года», — отметила министр спорта и молодежной политики области Елена Кирилова.

Добавим, что первые четыре этапа Кубка РАФ по ретро-ралли пройдут с мая по август в Санкт-Петербурге, Туле, Ярославле и Калуге. Финал состоится в Новгородской области с 22 по 23 сентября 2018 года. К участию в Кубке допускаются классические автомобили, с момента производства которых прошло более 30 лет.

Напомним, первое в регионе ралли на классических автомобилях «Великий Новгород-1150» было проведено в 2009 году и приурочено к юбилею города. Сейчас в регионе ежегодно проводится до 30 автомобильных соревнований различного уровня.

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