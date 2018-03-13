«Амкар» обжалует удаление футболиста в матче с «Арсеналом»

Пермь, , 11:14 — REGNUM Пермский «Амкар» направил официальное обращение в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитнику команды Фегору Огуде. Об этом 13 марта сообщается на сайте клуба.

«Футбольный клуб «Амкар» в официальном обращении просит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменить красную карточку, повлекшую удаление игрока красно-чёрных Фегора Огуде», — говорится в сообщении.

Заседание КДК РФС состоится 14 марта.

Напомним, полузащитник пермского «Амкара» Фегор Огуде получил прямую красную карточку в матче 22-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». В одном из эпизодов он ненамеренно наступил на ногу игроку «Арсенала», из-за чего получил удаление.

В качестве арбитра на матче работал Михаил Вилков, который удалил двух игроков «Амкара» и назначил два пенальти в ворота пермской команды. После игры он признался, что совершил ошибку в эпизоде с удалением Огуде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между «Амкаром» и «Арсеналом» проходил в Уфе и завершился со счётом 0:2 в пользу тульского клуба.

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