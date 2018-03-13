Параолимпиада в Пхёнчхане — 2018 «побила» рекорд Сочи

Пхенчхан, Южная Корея, , 11:00 — REGNUM Рекордную посещаемость демонстрируют Параолимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

В Пхёнчхане продажи билетов «побили» отметку зимних Игр 2014 года в Сочи.

«Продажа билетов на зимние Параолимпийские игры в Пхёнчхане достигла цифры 320 531, это стало рекордом за всю историю проведения таких соревнований», — сообщает пресс-служба МОК.

Добавим, «сочинская» отметка в 316 200 билетов была преодолена в Пхёнчхане уже к вечеру 12 марта. Отметим, что на церемонию открытия Параолимпийских игр в Южной Корее пришла 21 тыс. зрителей, это составляет 72,5% от вместимости центрального стадиона в Пхёнчхане.

По данным МОК, самыми посещаемыми на сегодняшний день состязаниями параолимпийцев стали матчи сборной Южной Кореи по кёрлингу на колясках и матч по следж-хоккею между южнокорейцами и сборной Японии. Параолимпийские игры завершатся 18 марта.

Напомним, 9 февраля Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении закон, позволяющий спортсменам-инвалидам не уплачивать налог на доход физлиц с призов и средств, которые они выиграли в соревнованиях.

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Закон относится к тем спортсменам, которые не будут принимать участия в Параолимпийских играх. Их награды (в том числе и денежные) и так не подлежат налогообложению в России.

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