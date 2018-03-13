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Горнолыжник Редкозубов выиграл бронзу на Параолимпиаде в Пхёнчхане

Спорт

Редкозубов занял шестое место по результатам супергиганта и стал лучшим в слаломе

Пхенчхан, Южная Корея, 13 марта 2018, 10:53 — REGNUM  На Параолимпиаде в Пхёнчхане горнолыжник Валерий Редкозубов выиграл бронзовую медаль в суперкомбинации среди спортсменов с нарушениями зрения.

Редкозубов занял шестое место по результатам первого вида сореванований — супергиганта. Во втором виде программы — слаломе — он стал лучшим (47,31 секунды).

В результате Редкозубов занял итоговое третье место. Победителем стал словак Мирослав Хараус. Серебро выиграл испанец Йон Сантакана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева завоевали серебро и бронзу в биатлонной гонке на 10 км в классе «сидя».

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался снять дисквалификацию с Паралимпийского комитета России (ПКР). Поэтому российские спортсмены участвуют в сореванованиях в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане
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