ФИФА может отстранить греческие клубы от международных турниров

Цюрих, Швейцария, , 09:13 — REGNUM Греческие футбольные клубы могут быть отстранены от участия в международных соревнованиях после инцидента, произошедшего во время матча ПАОК — АЕК. Об этом сообщает «Р-спорт».

Такое решение может принять Международная федерация футбола (ФИФА), если в Греции компетентные органы не примут меры для «искоренения насилия» на футбольных матчах.

Ранее, 12 марта, стало известно, что проведение чемпионата Греции по футболу приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Салониках во время матча лидеров чемпионата Греции, клубов ПАОК и АЕК, произошла потасовка между игроками после незасчитанного гола, который был забит футболистами ПАОКа.

Во время инцидента на поле вышел владелец ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди, который стал угрожать судье и представителям АЕКа. При этом с собой у него был пистолет.

Впоследствии пресс-служба Саввиди опровергла сообщения об угрозах с его стороны в чей-либо адрес. При этом в ФИФА осудили поведение бизнесмена вовремя матча.

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В настоящий момент в Греции ведётся расследование обстоятельств инцидента. Руководство АЕКа заявило, что подаст жалобу в ФИФА и предоставит полный отчёт по этому делу.

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