Касаткина обыграла чемпионку US-Open в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, США, , 08:40 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Слоан Стивенс в матче третьего круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Касаткиной.

Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и один выигранный брейк.

Напомним, Слоан Стивенс является победительницей Открытого чемпионата США 2017 года. В финале она обыграла другую американку Мэдисон Киз.

В следующем матче Касаткина встретится с датчанкой Каролиной Возняцки, матч пройдёт 14 марта. Турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе проходит с 3 по 18 марта.

WTA. Индиан-Уэллс-2018. Третий круг.

Дарья Касаткина (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 6:3.

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