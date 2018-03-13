Вторник, 13 Марта 2018 года
08:08:43 МСК

Винус Уильямс обыграла Серену Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4

Индиан-Уэллс, США, 13 марта 2018, 07:56 — REGNUM  Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла свою сестру Серену Уильямс в матче третьего круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу старшей из сестёр.

Винус шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Серены четыре эйса, три ошибки на подаче и 2 из 5 выигранных брейков.

Напомним, Серена Уильямс вышла на корт спустя год после перерыва, связанного с рождением дочери.

Турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе проходит с 3 по 18 марта.

WTA. Индиан-Уэллс-2018. Третий круг.

Винус Уильямс (США) — Серена Уильямс (США) — 6:3, 6:4.

Читайте также: Макарова проиграла Кербер во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Читайте ранее в этом сюжете: Федерер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить