Винус Уильямс обыграла Серену Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, США, , 07:56 — REGNUM Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла свою сестру Серену Уильямс в матче третьего круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу старшей из сестёр.

Винус шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Серены четыре эйса, три ошибки на подаче и 2 из 5 выигранных брейков.

Напомним, Серена Уильямс вышла на корт спустя год после перерыва, связанного с рождением дочери.

Турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе проходит с 3 по 18 марта.

WTA. Индиан-Уэллс-2018. Третий круг.

Винус Уильямс (США) — Серена Уильямс (США) — 6:3, 6:4.

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