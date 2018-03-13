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Биатлонистки Зайнуллина и Гуляева выиграли серебро и бронзу Параолимпиады

Спорт

Биатлонистки стали призёрами в биатлонной гонке на 10 км

Пхенчхан, Южная Корея, 13 марта 2018, 07:38 — REGNUM  Биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева выиграли серебро и бронзу в биатлонной гонке на 10 км в классе «сидя» на Параолимпиаде в Пхёнчхане.

Первой к финишу пришла представительница Германии Андреа Эскау, котора преодолела дистанцию за 42 минуты и 36,6 секунд.

Зайнуллина отстала от победительницы на 1 минуту и 15,5 секунд. Отставание Гуляевой составило 1 минуту и 48,9 секунд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Екатерина Румянцева стала двукратной чемпионкой Параолимпийских игр. Она победила в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок, а также в биатлонной гонке на шесть километров.

Напомним, российские спорстмены допущены до участия в Параолимпиаде в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов», так как Международный паралимпийский комитет (МПК) не снял дисквалификацию с Паралимпийского комитета России (ПКР).

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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