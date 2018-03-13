Шахматы: В Берлине проходит Турнир претендентов

Берлин, , 07:36 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро», вице-президент и член Попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Гурьев принял участие в торжественной церемонии открытия Турнира претендентов, который проходит в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

В ноябре в Лондоне победитель турнира сразится за шахматную корону с действующим Чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Группа «ФосАгро» выступает стратегическим партнером Чемпионата мира по шахматам 2017−2018 гг., включая отборочный тур Гран-при в Москве, Турнир претендентов и финальный матч.

В турнире претендентов принимают участие 8 гроссмейстеров, трое из них россияне — Сергей Карякин, Александр Грищук и Владимир Крамник. Турнир проходит по классической системе и состоит из 14 раундов: в случае, если один из соперников наберет 6,5 очков, матч будет остановлен. Если двое лидеров наберут по 6 очков, будет сыгран тай-брейк. Победитель определится 27 или 28 марта в зависимости от хода игры.

Андрей Гурьев принял участие в торжественном открытии турнира, вместе с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном присутствовал на официальной церемонии первого хода всего турнира, а также открыл партию между российскими гроссмейстерами Сергеем Карякиным и Владимиром Крамником.

«Я горд, что компания «ФосАгро» в очередной раз выступает спонсором шахматного турнира такого высокого уровня. На протяжении многих лет мы поддерживаем развитие и популяризацию шахмат как в России, так и по всему миру. Интеллектуальная игра — прекрасный способ развития навыков стратегического мышления. В бизнесе точный анализ ситуации и просчет действий на несколько ходов вперед позволяет идти на шаг впереди конкурентов, и «ФосАгро» — яркая иллюстрация эффективности этих принципов. К тому же, международные шахматные состязания, за которыми наблюдает фактически весь мир, являются идеальной маркетинговой платформой для повышения узнаваемости нашего бренда. Не стану скрывать, что мне бы очень хотелось видеть победителем российского гроссмейстера, чтобы вернуть шахматную корону в Россию. Однако я искренне желаю всем участникам соревнования удачи и красивой игры», — отметил Андрей Гурьев.

Шахматный спорт компания поддерживает с 2010 г., выступая стратегическим партнером РШФ. Также «ФосАгро» является стратегическим партнёром российского гроссмейстера Сергея Карякина. Компания спонсировала Матчи за звание чемпиона мира по шахматам в Сочи — 2014, а также в Нью-Йорке — 2016, где Сергей Карякин показал захватывающую игру.

«ФосАгро» в городах присутствия — Череповце, Кировске, Апатитах, Волхове, Балакове, поддерживает центры образования «Детям России образование, здоровье и духовность — ДРОЗД», где культивирует многие виды спорта, и особое значение уделяет шахматам. В подшефных школах и детских садах «ФосАгро» открывает шахматные классы.

Помимо шахматного спорта, «ФосАгро» выступает давним партнером Фонда поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики города Москвы, Всероссийской федерации плавания, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, является спонсором волейбольных клубов «Северянка» (Вологодская область) и «Протон-БАЭС» (Саратовская область), баскетбольного клуба «Автодор», балаковской команды по спидвею «Турбина» (Саратовская область), внося свой вклад в международные успехи российского спорта.