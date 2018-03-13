Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в НХЛ

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс», благодаря чему «Кэпиталз» одержали победу со счётом 3:2.

Овечкин открыл счёт в начале первого периода. Однако спустя минуту форвард гостей Николай Элерс восстановил равновесие. Во втором периоде Овечкин вновь вывел «Вашингтон» вперёд. Хоккеисты «Виннипега» смогли отыграться в концовке третьего периода.

Судьба поединка решилась в овертайме, когда другой российский форвард Евгений Кузнецов забросил победную шайбу.

Таким образом, на счету Александра Овечкина стало 600 голов в НХЛ. Он занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю. На 19-м месте располагается финн Яри Курри, у которого 601 заброшенная шайба.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

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