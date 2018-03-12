Черчесов огласил состав сборной России в матчах с Бразилией и Францией

Москва, , 16:55 — REGNUM Главный тренер национальной сборной Российской Федерации по футболу Станислав Черчесов огласил состав команды, вызванных для подготовки к контрольным матчам с Бразилией и Францией, которые пройдут 23 марта в Москве и 27 марта в Санкт-Петербурге соответственно Об этом сегодня, 12 марта, пишет «Спорт-Экспресс».

В качестве вратарей в состав сборной вызваны: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов (играет в бельгийском клубе «Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитниками национальной сборной станут: Владимир Гранат и Федор Кудряшое, которые играют в составе «Рубина»; Юрий Жирков и Игорь Смольников, выступающие за «Зенит»; Владислав Игнатьев из «Локомотива»; Дмитрий Комбаров и Илья Кутепов, играющие в «Спартаке»; Роман Нойштедтер из турецкого «Фенербахче»; Константин Рауш из «Динамо»; Андрей Семенов из «Ахмата».

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин и Александр Самедов, которые играют за «Спартак»; Александр Головин и Алан Дзагоев из ЦСКА; Александр Ерохин и Далер Кузяев, выступающие за «Зенит»; Антон Миранчук из «Локомотива»; Денис Черышев, играющий в составе испанского «Вильярреал»; Антон Швец из «Ахмата».

Нападающие: Антон Заболотный и Александр Кокорин, играющие в составе «Зенита»; Алексей Миранчук из «Локомотива»; Федор Смолов из «Краснодара».

Черчесов отметил, что в данном списке возможны изменения. Подготовка к матчам начнется 18 марта на базе в Новогорске.