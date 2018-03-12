Бразильцы в седьмой раз выиграли кубок Америки по пляжному футболу

Лима, , 15:49 — REGNUM В Перу подвели итоги завершившегося чемпионата Америки по пляжному футболу. Корону победителей в седьмой раз примерила команда из Бразилии, сообщает портал Conmebol.

В напряженном финальном матче бразильцы разгромили команду из Парагвая со счетом 7:3. Этот матч стал 55-м победным подряд для Бразилии. За бронзовые медали в «дуэли вдов» сразились Эквадор и Уругвай. Уругвайцы одолели соперников со счетом 7:4.

Кубок победителей капитану бразильской команды вручил президент перуанской федерации футбола Эдвин Овьедо. На церемонии награждения были названы имена отличившихся игроков.

Лучшим игроком чемпионата стал бразилец Родриго Соареш. Звания лучших бомбардиров получили Билливардо Велесморо (Перу) и Даниэль Седеньо (Эквадор). Среди голкипером отличился Роландо Гонсалес из Парагвая.

В чемпионате приняли участие десять команд из разных стран Америки, все игры проходили на пляжах Перу.