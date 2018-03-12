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Леонид Слуцкий станет главным тренером голландского «Витесса»

Спорт

Слуцкий возглавит клуб летом 2018 года

Арнем, Нидерланды, 12 марта 2018, 15:32 — REGNUM  Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий возглавит голландский «Витесс» летом 2018 года. Об этом 12 марта сообщается на сайте клуба.

Российский специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный на два года. На этом посту он сменит Хенка Фрейзера, который работал с командой с 2016 года.

Помогать Слуцкому в голландском клубе будет Олег Яровинский, с которым они ранее вместе работали в «Халл Сити» и московском ЦСКА.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был клуб второго английского дивизиона «Халл Сити», в котором он занимал должность главного тренера с июня по декабрь 2017 года. Специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

До этого Слуцкий возглавлял московский ЦСКА, сборную России, самарские «Крылья Советов», «Москву», а также элистинский «Уралан».

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