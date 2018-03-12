Глава профсоюза КХЛ хочет извиниться перед судьей, которого ударил

Ярославль, , 15:19 — REGNUM Председатель профсоюза Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Андрей Коваленко хочет извиниться перед судьей, которого ударил во время любительского матча 9 марта. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Инцидент произошел во время полуфинального матча турнира «Кубок вызова» среди любительских команд между командами «Газпром Экспорт» (за нее играл Коваленко) и «Тиграми». Видео драки опубликовано в Youtube. После того, как судья Владислав Киселев удалил Коваленко на 2 минуты, ветеран начал преследовать его и, догнав, ударил в лицо.

В интервью газете «Спорт-Экспресс» Киселев рассказал, что Коваленко ударил соперника клюшкой по ногам, за что получил двухминутный штраф. Потом хоккеист стал комментировать решение арбитра с использованием ненормативной лексики, за что получил еще 10 минут штрафа. После этого Коваленко якобы ударил клюшкой арбитра, а потом рукой в лицо, отчего судья потерял сознание. Андрей Коваленко рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что к этому судьи были претензии три игры подряд:

«Нашему защитнику выбили зуб на прошлой игре, а он сказал, что не заметил. И в этом матче он продолжил свое непонятное судейство. Претензии к нему были не только у нашей команды, но и у соперников», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Коваленко.

По версии хоккеиста, события развивались так: Коваленко получил две минуты и спросил и арбитра: «Почему только меня удаляют? Это обоюдка». В ответ он получил еще 10 минут штрафа.

«И тут я не сдержался. Это же хоккей, эмоции. Я его ударил. Не клюшкой, это все ерунда, я ударил ему в район головы и по касательной попал в него. Получилось так, что я ехал к нему, а он отъезжал в сторону. Но он досудил до конца. И только после матча началась клоунада с вызовом скорой, полиции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, он пытался подойти после матча в судейскую и извиниться, но ему не дали этого сделать. Андрей Коваленко не исключает, что повышенное внимание СМИ к инциденту может быть связано с политикой. Коваленко дважды становился чемпионом России в составе Ярославского «Локомотива» и собирается принять участие в выборах в Ярославскую областную думу. В регионе обсуждается возможное избрание спортсмена в дальнейшем в Совет Федерации.

«Сейчас я ищу телефон Владислава, чтобы извиниться перед ним лично. Я считаю, что это кем-то раздуто намеренно. Ведь не написали СМИ, что олимпийский чемпион ударил судью, а написали: глава профсоюза КХЛ. Может, это кому-то выгодно? Вы второй человек, который спрашивает меня, не связано ли это с тем, что я якобы буду выдвигаться в Совет Федерации. Но я ничего слышал про это», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Коваленко.

Арбитр написал заявление в полицию, и Андрей Коваленко ждет вызова для дачи показаний.