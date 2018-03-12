В ФИФА осудили поведение владельца ПАОКа Саввиди во время матча с АЕКом

Цюрих, Швейцария, , 15:13 — REGNUM Поведение российского бизнесмена Ивана Саввиди, который выбежал на поле во время матча чемпионата Греции, осудили в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 12 марта сообщил журналист Ричард Конвэй на своей странице в Twitter

«ФИФА знает об этом инциденте и полностью осуждает такое поведение. Поскольку инцидент произошёл в матче национального первенства, любые дисциплинарные санкции, которые могут быть наложены, подпадают под юрисдикцию греческих органов», — написал Конвэй.

Напомним, 11 марта в матче лидеров чемпионата Греции клубов ПАОК и АЕК при счёте 0:0 арбитр не засчитал гол хозяев поля на последней минуте. В результате между игроками произошла потасовка.

Во время инцидента на поле выбежал российский бизнесмен Иван Саввиди, являющийся владельцем ПАОКа. При этом с собой у него был пистолет.

Отмечается, что Саввиди угрожал арбитру, а также представителю АЕКа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство АЕКа намерено собрать полный отчёт об инциденте с фотографиями и другими материалами и направить жалобу в ФИФА и УЕФА относительно этого инцидента.

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