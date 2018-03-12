Тренировочные базы на Кубани почти готовы к приёму участников ЧМ-2018

Краснодар, , 14:55 — REGNUM В Краснодарском крае завершается подготовка спортивных баз, на которых будут тренироваться сборные-участники чемпионата мира по футболу 2018 года. По информации региональной администрации, работы по строительству и реконструкции на объектах подходят к концу.

Как уточнил вице-губернатор Николай Долуда, на площадках уложен травяной газон, подготовлены административно-бытовые корпуса, завершается внутренняя отделка раздевалок и подтрибунных помещений, благоустройство прилегающей территории. Также здесь устанавливают системы видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации.

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Напомним, всего на территории Краснодарского края будет оборудовано восемь тренировочных площадок в местах размещения баз команд, из них шесть были выбраны сборными-участницами мундиаля. В селе Витязево будет базироваться сборная Дании, в Геленджике — сборные Исландии и Швеции. Футболисты из Бразилии и Сочи будут жить и тренироваться в Сочи, сборная Испании разместится в Краснодаре.

Администрация края должна подготовить пять тренировочных площадок: в Анапе — селе Витязево и станице Анапской, в Геленджике — на улице Солнцедарской и в селе Кабардинка (их срок ввода объектов в эксплуатацию намечен на апрель 2018 года), а также на стадионе «Кубань» в Краснодаре.

После проведения мирового первенства тренировочные площадки власти намерены использовать для развития детского спорта.

«Сегодня в спортивных школах края занимаются футболом более 33 тысяч юных спортсменов. Проведение чемпионата мира, несомненно, увеличит интерес к футболу, и тысячи ребят придут в спортивные секции», — сказал Николай Долуда.

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Вице-губернатор уточнил, что все площадки будут отвечать требованиям ФИФА.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Принимать матчи мундиаля будут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Сочи.

Согласно официальному расписанию игр чемпионата мира, в городе-курорте Краснодарского края поединки группового этапа пройдут 15, 18, 23 и 26 июня. На главной спортивной арене Сочи встретятся команды групп B, G, F и С соответственно. Кроме того, стадион «Фишт» примет 1/8 финала. Игра состоится 30 июня. А 7 июля выявят одного из победителей ¼ финала.

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К мировому первенству в Сочи разработаны специальные транспортные схемы, на время проведения турнира в олимпийской столице будут дополнительно курсировать 70 пар электричек и 100 автобусов. Количество городских волонтеров во время проведения мундиаля превысит 1,5 тыс. человек. А для оказания медицинской помощи будут задействованы семь медицинских учреждений города, приобретены 20 автомобилей скорой помощи.

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