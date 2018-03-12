Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией

Москва, , 14:40 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом команды на ближайшие матчи с Бразилией и Францией. Об этом 12 марта сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

На сборы для подготовки к товарищеским матчам вызваны 28 игроков. Среди них вратари Игорь Акинфеев из ЦСКА, Андрей Лунёв из «Зенита», Александр Селихов из «Спартака», а также Владимир Габулов, выступающий за бельгийский «Брюгге».

В линии защиты будут играть Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов («Спартак»), Юрий Жирков, Игорь Смольников («Зенит»), Владимир Гранат, Федор Кудряшов («Рубин»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

Из полузащитников вызваны Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»), Антон Швец («Ахмат»).

Из нападающих вызов в национальную команду получили Антон Заболотный, Александр Кокорин («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Подготовка к матчам начнётся 18 марта в Новогорске.

Напомним, сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года проведёт ряд контрольных матчей. 23 марта сборная России сыграет с Бразилией в Москве, а 27 марта встретится с командой Франции в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Стали известны соперники России в футбольной Лиге наций

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России по футболу сыграет осенью с Германией и Чехией