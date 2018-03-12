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Российские «Патриоты» одержали победу на своей территории — Фоторепортаж

Спорт

В Петербурге прошёл третий матч регулярного VIII сезона Всемирной серии бокса

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Российские «Патриоты» одержали победу на своей территории — Фоторепортаж
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч Всемирной Серии бокса (WSB) между российской PATRIOT BOXING TEAM и казахстанской ASTANA ARLANS. До 69 кг Павел Сосулин — Бекзод Халметов

Санкт-Петербург, 12 марта 2018, 14:29 — REGNUM  11 марта в Санкт-Петербурге прошел третий матч регулярного VIII сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группе «С». Российская команда Patriot Boxing Team поборолась с гостями из Казахстана Astana Arlans и победила со счетом 5−0.

Результаты боев предоставляет akboxing.ru:

До 52 кг: Павел ГунченкоСакен Боибоссинов, 2:1

До 60 кг: Абубакар АйдамировСерик Темиржанов, 2:1

До 69 кг: Павел СосулинБекзод Халметов, 3:0

До 81 кг: Павел СилягинШаймурат Кусаинов, 3:0

Свыше 91 кг: Шигабутдин АлиевНурсултан Аманжолов, 2:1

23 марта российская команда Patriot Boxing Team отправится в Китай, где встретится с China Dragons.

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Матч Всемирной Серии бокса (WSB) между российской PATRIOT BOXING TEAM и казахстанской ASTANA ARLANS. Свыше 91 кг Шигабутдин Алиев – Нурсултан Аманжолов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч Всемирной Серии бокса (WSB) между российской PATRIOT BOXING TEAM и казахстанской ASTANA ARLANS. Свыше 91 кг Шигабутдин Алиев – Нурсултан Аманжолов

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regnum author Андрей Пронин
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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