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Малкин вышел на пятое место среди российских бомбардиров в НХЛ

Спорт

На счету Малкина 919 очков — 367 шайб и 552 передачи

Питтсбург, США, 12 марта 2018, 13:42 — REGNUM  Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на пятое место среди российских бомбардиров в НХЛ. Об этом сообщает «Чемпионат».

Малкин забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». На его счету теперь 919 очков — 367 шайб и 552 передачи.

Малкин обогнал по этому показателю Павла Дацюка, который сейчас выступает в КХЛ в составе санкт-петербургского СКА. Ранее Дацюк играл за «Детройт» с 2001 по 2016 год, его показатель составлял 918 очков (314+604).

В первую пятёрку также входят Сергей Фёдоров 1179 (483+696), Александр Овечкин — 1107 (598+509), Александр Могильный — 1032 (473+559) и Алексей Ковалёв — 1029 (430+599).

Напомним, Евгений Малкин выступает в составе «Питтсбург Пингвинз» в 2006 года. За это время он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между «Питтсбургом» и «Далласом» завершился со счётом 3:1. В составе «Пингвинз» отличился Евгений Малкин, за «Даллас» шайбу забросил Александр Радулов.

Читайте ранее в этом сюжете: Малкин и Радулов забросили по шайбе в матче «Питтсбурга» и «Далласа»

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