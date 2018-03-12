АЕК подаст жалобу в ФИФА и УЕФА по инциденту во время матча с ПАОКом

Салоники, Греция, , 12:24 — REGNUM Греческий футбольный клуб АЕК отправит в ФИФА и УЕФА отчёт относительно инцидента, который произошёл во время матча чемпионата Греции с клубом ПАОК. Об этом 12 марта сообщает греческий портал Sport24.

Руководство клуба намерено собрать в отчет все фотографии и материалы, относящиеся к событиям в матче с ПАОКом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во реям матча лидеров чемпионата Греции ПАОКа и АЕКа произошёл конфликт между футболистами из-за отменённого гола в концовке матча.

Главный арбитр встречи Георгиос Коминис отменил взятие ворот из-за офсайда. После этого на поле вспыхнула потасовка, во время которой с трибун спустился владелец ПАОКа Иван Саввиди и стал угрожать арбитру и представителям АЕКа. При этом журналисты сфотографировали Саввиди с пистолетом в кобуре.

Спустя два часа после матча стало известно, что арбитр изменил своё решение и засчитал ранее отменённый гол. Футболисты АЕКа отказались доигрывать из-за опасений относительно безопасности.

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