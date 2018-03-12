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Лыжница Михалина Лысова выиграла бронзу на Параолимпиаде в Пхёнчхане

Спорт

Ранее она стала чемпионкой в биатлонной гонке на 6 км

Пхенчхан, Южная Корея, 12 марта 2018, 11:31 — REGNUM  Лыжница Михалина Лысова выиграла бронзовую медаль в гонке свободным стилем на 15 км среди спортсменок с нарушением зрения на Параолимпиаде в Пхёнчхане.

Лысова отстала от победительницы Светланы Сахоненко из Белорусии на три минуты и 17,5 секунд. Результат Сахоненко составил 49:11,7

Серебряной медалисткой лыжной гонки стала украинка Оксана Шишкова с результатом +7,8.

Ранее Михалина Лысова стала чемпионкой в биатлонной гонке на 6 км.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Румянцева стала двукратной чемпионкой Параолимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Она стала победительницей в биатлонной гонке на 6 км и лыжной гонке на 15 км среди стоячих спортсменок.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатерина Румянцева стала двукратной чемпионкой Паралимпиады в Пхёнчхане

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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