Индиан-Уэллс, США, , 10:09 — REGNUM Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга он обыграл аргентинца Федерико Дельбониса.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуту, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Федерера.

Швейцарец пять раз подала навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. На счету Дельбониса два эйса, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка.

Отметим, что из-за погодных условий матч, начавшийся 11 марта, был прерван и доигран на следующий день, 12 марта.

Напомним, турнир в WTA в американском Индиан-Уэллсе проходит с 3 по 18 марта.

ATP. Индиан-Уэллс-2018. Второй круг.

Роджер Федерер (Швейцария) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 7:6 (8:6).

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