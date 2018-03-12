Путин: неинтересно играть в хоккей, когда поддаются

Москва, , 09:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассказал, что ему неинтересно играть в хоккей, когда соперники поддаются. Об этом он заявил в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин».

"Удовольствие — в победе. Не очень интересно становится играть, когда поддаются», — сказал Путин.

По его словам, коллеги стараются его беречь во время игры.

«Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким «чайникам», как я», — добавил Путин.

Также он отметил, что поединки на льду, происходящие во время игры, не оказывают влияния на рабочие отношения.

Напомним, 11 марта вышел документальный фильм Андрея Кондрашова «Путин».

Читайте также: «Заставили поволноваться»: Путин о победе сборной России по хоккею на ОИ

Читайте ранее в этом сюжете: Путин сыграл в хоккей на Красной площади