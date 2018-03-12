Российский владелец ПАОКа прервал матч чемпионата Греции с оружием в руках

Салоники, Греция, , 09:18 — REGNUM В Греции скандалом завершился матч лидеров футбольного чемпионата — клубов ПАОК и АЕК. Об этом 12 марта сообщает «Чемпионат».

На последних минутах встречи при счетё 0:0 футболисты ПАОКа забили гол, однако главный арбитр встречи Георгиос Коминис взятие ворот отменил, зафиксировав офсайд у одного из футболистов ПАОКа.

После того, как игроки клуба отказались продолжать матч, не согласившись решением судьи, на поле началась потасовка с участием футболистов обеих команд.

В ходе разбирательств в дело вмешался российский бизнесмен Иван Саввиди, который является владельцем ПАОКа. Он спустился с трибун и стал угрожать представителю АЕК Василису Димитриадису. При этом фотографы засняли его с огнестрельным оружием в руке.

Саввиди дал команду своим игрокам покинуть поле и уйти в раздевалку, несмотря на возражения со стороны капитана ПАОКа Виейриньи.

Спустя два часа после матча стало известно, что арбитр изменил своё решение и гол был засчитан. В результате матч закончился победой ПАОКа со счётом 1:0. АЕК отказался доигрывать из-за опасений относительно безопасности.

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