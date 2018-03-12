Понедельник, 12 Марта 2018 года
12:03:59 МСК

Российский владелец ПАОКа прервал матч чемпионата Греции с оружием в руках

Спорт

Саввиди вышел на поле и стал угрожать представителю АЕКа

Салоники, Греция, 12 марта 2018, 09:18 — REGNUM  В Греции скандалом завершился матч лидеров футбольного чемпионата — клубов ПАОК и АЕК. Об этом 12 марта сообщает «Чемпионат».

На последних минутах встречи при счетё 0:0 футболисты ПАОКа забили гол, однако главный арбитр встречи Георгиос Коминис взятие ворот отменил, зафиксировав офсайд у одного из футболистов ПАОКа.

После того, как игроки клуба отказались продолжать матч, не согласившись решением судьи, на поле началась потасовка с участием футболистов обеих команд.

В ходе разбирательств в дело вмешался российский бизнесмен Иван Саввиди, который является владельцем ПАОКа. Он спустился с трибун и стал угрожать представителю АЕК Василису Димитриадису. При этом фотографы засняли его с огнестрельным оружием в руке.

Саввиди дал команду своим игрокам покинуть поле и уйти в раздевалку, несмотря на возражения со стороны капитана ПАОКа Виейриньи.

Спустя два часа после матча стало известно, что арбитр изменил своё решение и гол был засчитан. В результате матч закончился победой ПАОКа со счётом 1:0. АЕК отказался доигрывать из-за опасений относительно безопасности.

Читайте также: В Греции отменили футбольный матч из-за беспорядков на трибунах

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты «Олимпиакоса» устроили беспорядки после поражения на 94-й минуте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить