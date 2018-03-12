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Екатерина Румянцева стала двукратной чемпионкой Паралимпиады в Пхёнчхане

Спорт

Румянцева победила в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров

Пхенчхан, Южная Корея, 12 марта 2018, 08:57 — REGNUM  Лыжница Екатерина Румянцева победила в гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок на Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Результат Румянцевой составил 49 минут 37 секунд. Серебряная медаль досталась другой российской лыжнице — Анне Милениной, которая прошла дистанцию за 50 минут 55 секунд.

Третье место заняла украинка Людмила Ляшенко, преодолевшая расстояние за 51 минуту и 6 секунд.

Таким образом, Румянцева стала двукратной чемпионкой Паралимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Ранее она стала победительницей в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок.

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане
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