В день матча Россия-Бразилия в Москве ограничат продажу алкоголя

Москва, , 08:55 — REGNUM В Москве на стадионе «Лужники» 23 марта состоится товарищескиq матч Россия — Бразилия. В этот день рядом со стадионом ограничат продажу алкоголя, сообщается на портале мэра Москвы.

Футбольный матч состоится вечером в 19:00. Однако запрет на реализацию спиртного и напитков в стеклянной таре будет действовать весь день.

Алкогольные напитки нельзя будет купить в торговых точках и магазинах, расположенных поблизости от «Лужников», а также рядом со станциями метро «Спортивная» и «Воробьевы горы».

Кроме того, в мэрии отметили, что в23 марта не будут продавать безалкогольные прохладительные напитки в стеклянной таре.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, уточнили, что эти меры вводятся для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления болельщиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве во время проведения матчей по футболу всегда вводятся ограничения на продажу алкоголя вблизи стадионов, где проводятся матчи.

Это делается для обеспечения порядка во время проведении футбольных матчей.

Также продажа алкогольных напитков ограничивается в столице во время проведения праздничных мероприятий в местах большого скопления людей.

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