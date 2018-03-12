WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА 21-23 марта

Монреаль, Канада, , 08:25 — REGNUM Вопрос о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет рассмотрен на симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) 21−23 марта. Об этом 11 марта сообщается на сайте WADA.

«Этот вопрос будет рассматриваться с участием заинтересованных сторон на ежегодном симпозиуме агентства в Лозанне 21−23 марта», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что президент WADA Крэйг Риди и генеральный директор организации Оливье Ниггли находятся «в постоянном контакте» с российским властями по вопросу о статусе РУСАДА.

Ранее член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович призвал WADA к переговорам по вопросу восстановления РУСАДА. По его словам, «только переговоры могут дать результаты».

Напомним, решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA было вынесено в ноябре 2015 года. По этой причине ряд российских спортсменов не был допущен к участию в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и зимним Играм 2018 года в Пхёнчхане.

В ноябре 2017 года WADA приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля МОК снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР) и восстановил организацию в правах.

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