Неделя НХЛ: «Вегас» сдаёт позиции, а «Тампа» набирает 100 очко в сезоне

Вашингтон, , 07:57 — REGNUM 7 марта: «Вегас» пропускает вперёд «Нэшвилл», после разгрома от «Коламбуса»

7 марта российский форвард «Коламбуса», перешедший летом из «Чикаго», Артемий Панарин набрал три очка в игре против «Вегаса» и скинул «рыцарей» на строчку ниже в таблице лидеров лиги. Поражение «Голден Найтс» от «Коламбуса» серьёзно сказалось на дальнейшем положении команды в турнирной таблице, так как набирающие обороты «Нэшвилл» и «Бостон» закрепили за собой вторую и третью строчку соответственно.

Начало матча сложилось не по сценарию «Вегаса». Борющийся за плей-офф, «Коламбус» имел большие планы на этот матч, приступив к реализации задуманного в самом начале встречи. Пока «жакеты» контролировали шайбу в зоне соперника юркий и незаметный для защитников Артемий Панарин вовремя подоспел к воротам соперника и добил шайбу в цель — 1:0, счёт открыт на 16 секунде матча. Ближе к середине периода «Коламбус» продолжал жаждать разгрома лидеров восточной конференции, Пьер-Люк Дюбуа с передачи Панарина вышел под удар и под натиском игрока «Вегаса» положил шайбу прямо в «девятину» ворот «рыцарей», но такому красивому голу помешало положение вне игры. КэмАткинсон совершил ошибку при входе в зону соперника, опередив шайбу на синей линии.

В начале второго периода «Коламбусу» аукнулась их ошибка. Центрфорвард «Вегаса» Эрик Хаула отметился аккуратным броском по воротам юного голкипера «Джекетс» ЙоонасаКарписало, обыграв его с убойной для броска позиции — 1:1, Перрон вовремя отдаёт передачу финского форварда. Позднее лидер обороны «жакетов» ЗакВеренски взорвал трибуны точным щелчком в неудобный для голкипера угол ворот, успешно завершив комбинацию — 2:1, Панарин оформляет передачу. Минутой спустя новичок «БлюДжекетс» ИэнКоул наказал вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флёри за его нерасторопность — 3:1. «Вегас» в два раза превзошел «жакетов» по броскам, но даже получив численное преимущество в середине второй 20-минутки, пробить голкипера «Коламбуса» не удалось. За две с лишним минуты до конца встречи «Вегас», в надежде спасти игру, сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока, но надежды «рыцарей» моментально были разбиты в дребезги. Пьер-Люк Дюбуа вырвался вперёд к пустующим воротам соперника и беспрепятственно забил гол — 4:1 — окончательный счёт встречи.

10 марта: «Тампа-Бэй» в пятый раз за историю франшизы набрали 100 очков за сезон, обыграв «Монреаль»

10 марта лучший бомбардир лиги на данный момент Никита Кучеров привёл «Лайтнинг» к волевой победе над «Монреалем» по итогу буллитов серии. Россиянин отметился голом и победным буллитом, а молодой соотечественник Никиты Михаил Сергачёв отдал результативную передачу на Тайлера Джонсона в 1-м периоде. Команда из солнечного штата Флорида поразили болельщиков своими командными и индивидуальными достижениями игроков. Так, например, молодой российский голкипер «молний» Андрей Василевский в матче против «Рейнджерс» 8 марта оформил 40-ю победу, став рекордсменом клуба по количеству выигранных матчей за сезон. Но напомним, что регулярный чемпионат ещё не закончен и Андрей имеет все шансы добиться неповторимого результата и взять заветную «ВезинаТрофи».

За первые пять минут встречи был сделан лишь один безрезультатный бросок, который был нанесён по воротам «Канадиенс». На третьей минуте встречи форвард «Лайтнинг» Адам Эрне был наказан судьёй малым штрафом и покинул пределы льда на две минуты, которые стали короче за счёт АрттураЛехконена. Первым же своим броском в матче «Монреаль» открыл счёт, благодаря голу Лехконена, реализовавшего численное преимущество «канадцев» — 1:0. Ближе к концу периода удаление шведского форварда «Монреаля» Якоба де ла Роуза привело к сравнению счёта на табло, Михаил Сергачёв вырезал удачно точную передачу на Тайлера Джонсона, который мощно и резво отправил шайбу в ворота растерянного АнттиНиеми — 1:1.

В начале следующего периода «Монреаль» вырвались три в одного на ворота соперника из Тампа-Бэй. Алекс Гальченюк реализовал бросок с передачи Шарля Юдона — 1:2. В драматичном третьем периоде встречи Никита Кучеров, как настоящий герой, спас «молний», благодаря передаче от своего верного помощника Стивена Стэмкоса — 2:2, страсти накалились и игра перешла в овертайм. На первых же секундах дополнительного времени форвард «Канадиенс» Алекс Гальченюк вырывался один в ноль с вратарём, но совершил фантастическую ошибку, промахнувшись по воротам. За полминуты до конца игрового времени Джонсон, после перевода шайбы с пятачка, направил шайбу чуть выше перекладины, что спасло «Монреаль» в ожесточённой ситуации.

Первые послематчевые буллиты в исполнении команд оказались неудачными, вратари показали класс. Во втором круге Брейден мастерски обошёл вратаря, найдя момент, когда тот полностью откроет ворота и просто кинул шайбу в цель — «Тампа» вышли вперёд. Но в следующем круге экс-форвард «Лайтнинг» Джонатан Друэйнсравнивнил счёт в буллитной серии. Следующим на лёд выходил любимец публики «Лайтнинг» Никита Кучеров или же, как его называют в Тампе, КУЧ. Он отлично исполнил буллит и принёс команде победу. 3:2 — общий счёт встречи, закончившуюся в пользу «Тампа-БэйЛайтнинг».